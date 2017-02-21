宥勝再當爸？脫口「擇期公布」洩二胎降臨

宥勝與老婆疑似懷了第二胎。（圖／取自宥勝之旅臉書）

宥勝表示有好消息會公布，疑洩二胎降臨。（圖／張祐銘攝）

宥勝2014年參加金鐘獎後，在臉書閃電秀出超音波照，宣布與女友兼經紀人小嫺有了愛的結晶，隔年生下女兒「蕾蕾」，成為一家三口幸福家庭。今(21日)宥勝出席活動，被問是否有生二胎計畫，他脫口表示：「有適合時機會跟大家說」，疑間接承認小嫺又有喜。

宥勝升格當爸後，常不時在臉書分享育兒經，感性且深刻的筆觸，常獲得不少粉絲認同，今他出席手機宣傳活動，據《蘋果日報》報導，被問是否有再添寶寶的計畫，宥勝以往都會簡單回應「有在努力」，今卻態度閃爍，改口說：「有適合時機會說」，似乎是因未滿3個月傳統，暫時無法宣布。

被問今年情人節送老婆什麼禮物，宥勝說小嫺只要求他「睡滿7小時」，他便刻意睡滿8小時，將多的1小時送給老婆當「禮物」，夫妻倆愛鬥嘴又關心彼此，可說是放閃無極限。

(中時電子報)