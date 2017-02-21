台南藝術節將登場 賴清德：非其他藝術節可模仿

台南藝術節將於3月4日至5月21日帶來豐富藝術饗宴，台南市長賴清德邀各界一起來台南瘋藝術。（曹婷婷攝）

3月來台南瘋藝術！邁入第6年的台南藝術節，將於3月4日至5月21日帶來豐富藝術饗宴。台南市長賴清德表示，有些人喜歡瘋跨年、棒球、籃球或足球，文化首都提供大家一起來瘋藝術，歡迎市民與全國熱愛藝術的國人不要錯過今年精采節目，他說，台南藝術節是屬於台南獨一無二的藝術節，非其他藝術節可模仿！

台南藝術節囊括「國際經典」、「臺灣精湛」、「城市舞臺」3大系列等多元表演類型，賴清德今天於記者會中表示，台南藝術節越來越精彩與多元，且越來越能彰顯在地文化元素，舉辦台南藝術節不僅提高台南市的能見度，同時也提供一個國際藝術交流平台，讓市民可以欣賞到一流的藝術表演。

除了台南藝術節，賴清德並細數任內推動文化首都的各種工作，在軟體部分，包括2年1次的南瀛國際民俗藝術節、藝術進區、活動中心藝術季；硬體建設，包括五大文化園、臺江文化中心等，他特別提及，投入上億元經費改善新營文化中心，將表演空間提升為國家級的水準，讓國家級與在地表演團隊不必受限於場地，得以盡情奔放的表演。

他也提到，正在建中的台南美術館，位於全國文化密度最高的地點，未來，將是台南市代表性文化地標，市民可以站在建築體上365度觀看、欣賞、了解這座城市，這是台灣少見的建築，南美館未來將是市民生活重心。

文化局長葉澤山詳細介紹2017臺南藝術節的內容，去年首度以「封街派對」舉辦開幕深獲好評，今年再邀法國表演特快車劇團，帶來華麗盛大的《鼓手與娃娃進行曲》。此外，享譽全球的高音美聲天后莎拉‧布萊曼(Sarah Brightman)則將首度於臺南開唱。更有《銀河鐵道之夜》、《寧靜致遠－鄧泰山鋼琴獨奏會》、《遙望歸途之光》及《超擊狂想－德國擊樂二重奏DoubleBeats》等精彩演出。

「臺灣精湛」系列活動則囊括全國傑出團隊多檔超強卡司作品，以幽默探討時事與社會現象的題材，融合多元文化的觀察和古新交錯的創意，包括爆笑歡樂的《搞笑者們 4.0》、果陀劇團長紅作品《五斗米靠腰》、動見体家庭三部曲最終章《想像的孩子》、身聲劇場的音樂肢體劇場《群婆亂舞》、薪傳歌仔戲劇團的《王寶釧》，以及故事工廠的魔幻愛情音樂劇《千面惡女》；今年也呈獻《巴洛克歌劇示範音樂會》及臺南市管弦樂團擔綱演出的《Wind的聲音II》。

今年「城市舞臺」系列以「在場」為主題，讓環境劇場再升級，結合廟宇、古蹟、海濱沙灘等臺南限定的城市風貌，為場地量身訂做14檔節目：包括鶯藝歌劇團的《月老說姻緣》、阿伯樂戲工場的《糖甘蜜甜》、稻草人現代舞蹈團的《不‧在場》，都是演出與環境密切結合的範例。此外，舞蹈生態系創意團隊的《鳥匯》與InTW 舞影工作室《52 Hertz》都不約而同反映了當紅的生態議題，令人矚目。

(中時)