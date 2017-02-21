新住民自撞電桿翻車 幸僅輕傷

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車子四輪朝天，人只受輕傷，民眾直呼好幸運。（許素惠翻攝）

一位越南新住民下午開車行經雲158甲大松路段，不慎自撞電桿，整輛車翻的四轎朝天，看得路人怵目驚心，她幸運的只有輕微擦傷，自己爬出車子。

(中時)