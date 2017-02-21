中國和斯里蘭卡舉行第十輪外交磋商
新華社21日報導，大陸外交部部長助理孔鉉佑20日與斯里蘭卡副外長哈沙舉行中斯第十輪外交磋商。
孔鉉佑說，中斯是傳統友好鄰邦，不論國際風雲如何變幻，中斯友誼從未改變，兩國真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係始終保持積極發展勢頭。2014年習近平主席訪斯，開啓了中斯關係發展的新時期。中方視斯爲「一帶一路」倡議重要合作夥伴，願在「一帶一路」框架下，全面深化中斯各領域合作，實現互利共贏，共同發展。今年是中斯建交60周年和《米膠協定》簽署65周年，雙方要以此爲契機，保持高層交往勢頭，深化各領域合作，密切人文往來，將中斯關係提升到新水平。
哈沙說，斯中友好源遠流長，深入人心。對華友好是斯各黨派共識和歷屆政府堅定不移的政策。斯方感謝中方爲斯經濟社會發展提供幫助和支持，將繼續奉行一個中國政策。斯方願發揮印度洋樞紐的區位優勢，積極參與「一帶一路」框架下各領域合作，分享中國發展紅利，促進斯經濟社會可持續發展，這符合所有斯里蘭卡人民的利益。
雙方一致同意加強兩國政治、經貿、防務、海洋、旅遊、人文等領域交流合作，並就中斯建交60周年紀念活動方案和共同關心的國際地區問題交換了意見。
(旺報)
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