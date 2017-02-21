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醫護扛逾50公斤器材 8旬翁找回好口氣

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醫護扛逾50公斤器材 助8旬翁找回好口氣
醫護人員模擬到宅醫療。（葉書宏攝）
醫護扛逾50公斤器材 助8旬翁找回好口氣
所有醫療器材逾50公斤。（葉書宏攝）
醫護扛逾50公斤器材 助8旬翁找回好口氣
陳翁兒子感謝醫療人員付出。（葉書宏攝）
醫護扛逾50公斤器材 8旬翁找回好口氣

再辛苦都值得！88歲陳姓老翁去年二度中風成為植物人，口腔健康卻每況愈下，不時散發惡臭、出血，雙和醫院醫療團隊每2個月扛著逾50公斤到宅治療，幫助陳翁找回好口氣，儘管到宅醫療辛苦，所有器材都是人力搬運，醫護仍甘之如飴。

陳翁患有高血壓、糖尿病，去年2度中風成為植物人，只能臥床仰賴家人和外籍看護照料，由於照顧者沒受過正確的口腔清潔訓練，陳翁口腔健康不斷走下坡，不僅口內傳出惡臭，牙齦更紅腫發炎，一碰就血流不止。但陳翁身上放置鼻胃管、氣切管及導尿管，又無法輕易就醫。

陳翁兒子得知雙和醫院牙科部「特殊需求者口腔照護中心」，針對外出與行動不便、就醫困難的身心障礙民眾，經審核通過後能提供到宅醫療服務，立即向醫院提出申請。

醫師黃大森團隊前往看診，發現陳翁長期口腔清潔不良，充滿牙菌斑和牙結石，還引發全口性的牙周急性發炎，牙齦一碰就流血，所幸經過每2個月1次的到宅治療，陳翁口腔健康獲得改善，牙齦不再發炎出血，醫護並耐心指導家人及看護正確的清潔技巧。

黃大森指出，團隊由2位醫師、2位護士組成，半天只會看診一位病人，所有醫療器材逾50公斤，雖然辛苦，但為了病人的健康，大家都甘之如飴。

牙科部主任黃茂栓表示，到宅醫療服務對象累計逾百位，成果獲得國際醫院聯盟「企業社會責任卓越獎」殊榮，身心障礙及特殊需求民眾的口腔健康，是一條辛苦而長遠的路程，仍會持續堅持下去，有需要民眾都可向醫院洽詢。

(中時)

關鍵字：口腔健康特殊需求者口腔照護中心企業社會責任卓越獎牙菌斑牙結石
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