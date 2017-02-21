醫護人員模擬到宅醫療。（葉書宏攝）

所有醫療器材逾50公斤。（葉書宏攝）

陳翁兒子感謝醫療人員付出。（葉書宏攝）

醫護扛逾50公斤器材 8旬翁找回好口氣

再辛苦都值得！88歲陳姓老翁去年二度中風成為植物人，口腔健康卻每況愈下，不時散發惡臭、出血，雙和醫院醫療團隊每2個月扛著逾50公斤到宅治療，幫助陳翁找回好口氣，儘管到宅醫療辛苦，所有器材都是人力搬運，醫護仍甘之如飴。

陳翁患有高血壓、糖尿病，去年2度中風成為植物人，只能臥床仰賴家人和外籍看護照料，由於照顧者沒受過正確的口腔清潔訓練，陳翁口腔健康不斷走下坡，不僅口內傳出惡臭，牙齦更紅腫發炎，一碰就血流不止。但陳翁身上放置鼻胃管、氣切管及導尿管，又無法輕易就醫。

陳翁兒子得知雙和醫院牙科部「特殊需求者口腔照護中心」，針對外出與行動不便、就醫困難的身心障礙民眾，經審核通過後能提供到宅醫療服務，立即向醫院提出申請。

醫師黃大森團隊前往看診，發現陳翁長期口腔清潔不良，充滿牙菌斑和牙結石，還引發全口性的牙周急性發炎，牙齦一碰就流血，所幸經過每2個月1次的到宅治療，陳翁口腔健康獲得改善，牙齦不再發炎出血，醫護並耐心指導家人及看護正確的清潔技巧。

黃大森指出，團隊由2位醫師、2位護士組成，半天只會看診一位病人，所有醫療器材逾50公斤，雖然辛苦，但為了病人的健康，大家都甘之如飴。

牙科部主任黃茂栓表示，到宅醫療服務對象累計逾百位，成果獲得國際醫院聯盟「企業社會責任卓越獎」殊榮，身心障礙及特殊需求民眾的口腔健康，是一條辛苦而長遠的路程，仍會持續堅持下去，有需要民眾都可向醫院洽詢。

(中時)