中埔舊菸葉廠重新活化 預計106年8月完工

嘉義縣中埔鄉中埔村活動中心興建工程今上午由縣長張花冠、中埔鄉長李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲等人進行開工動土典禮。(高錦如攝)

將舊菸葉廠重新活化，預計106年8月完工。(高錦如攝)

嘉義縣中埔鄉中埔村活動中心(舊菸葉廠)興建工程今上午由縣長張花冠、中埔鄉長李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲等人進行開工動土典禮，規畫成立社區照顧關懷據點及活力長青站，為社區及長輩們提供關懷服務，預計106年8月完工。

張花冠指出，中埔村是唯一沒有活動中心的地方，現今推動長照需要一個多功能空間，因此鄉長與地方人士積極向財政部國有財產署爭取閒置10多年的舊有菸葉廠，同時跟內政部民政司申請中埔村活動中心。

李碧菁說，活動中心建築工程規畫為一層樓建物，基地面積2358.87平方公尺，總樓地板面積380.55平方公尺，設置多功能活動空間、辦公室、廚房、儲藏室、廁所、哺乳室等，戶外同圍植栽綠化及休閒等，期許未來中心能促進居民交流互動、研習新知及照護等多項服務。

(中時)