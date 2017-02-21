台灣春節訪問團大馬演出 章計平出席

駐馬來西亞經濟文化代表處代表章計平出席2017年春節文化訪問團吉隆坡場次表演，與大馬華團代表、留台校友及華裔鄉親觀眾等約800人共襄盛舉。

駐馬代表處發表聲明說，章計平於19日晚間在僑務組組長黃克忠及秘書林素珠陪同下，出席這場富有意義的春節文化訪問團表演活動。出席貴賓有中華民國總統府國策顧問張富美、馬來西亞寶島婦女協會會長陳麗鶯及世界台灣商會聯合總會名譽總會長李芳信等。

章計平致詞時讚揚大馬吉隆坡暨雪蘭莪中華大會堂婦女組長期以來服務華社、關懷弱勢，以及努力提升婦女地位，卓越貢獻令人欽佩。

他表示，今年亞洲地區的春節文化訪問團，到6個國家共12個城市巡迴表演，演出的團體包括代表台灣搖滾樂團之一的董事長樂團、以一曲化妝舞會成名的金牌歌后于台煙、金曲獎客家歌王黃連煜、榮獲2014年台灣原創流行音樂大獎河洛語首獎的張三李四樂團以及魔術王子簡銘宣等。希望藉由優質文化藝術饗宴，加深海外鄉親與臺灣的文化情感連結，落實「新南向政策」的文化交流與區域鏈結，讓世界看到台灣的生命力與文化活力。

張富美致詞表示，台商及僑生可以說是政府在海外的2大支柱，期許台商及留台校友有更多的交流與互動，促進台馬雙邊關係更加深化、密切及友好。1060221

(中央社)