菲外長：東協嚴重關切南海軍事化
菲律賓外交部長雅賽今天透露，東南亞國家協會的部長們對於中國大陸持續將南海「軍事化」感到不安，並同意應透過制定南海行為準則來管控緊張情勢。
菲律賓今年接任東協輪值主席國，東協外交部長們今天在長灘島舉行了非正式會議（Retreat），雅賽（Perfecto Yasay Jr.）會後在電視轉播的記者會上表示，外長們對於大陸在南海人工島架設武器感到「嚴重關切」。
雅賽指出，外長們重申依國際法和平解決爭議的重要性，以恢復互信，自我克制，避免南海局勢的複雜化。
他說，「部長們希望避免南海的軍事化…但問題是，那些設施都已經架設完畢，唯一的辦法將是強行拆除，我們不希望這樣的情況發生，我們也不會把自己捲入這樣的情況。」
南海爭議喧嚷已久，東協於2002年與大陸簽署「南海共同行為宣言」，各方同意克制以避免提升區域緊張，但宣言不具約束力，部分國家因此力促擬訂具約束力的南海行為準則，但因北京態度消極而進展緩慢。
雅賽說，東協希望能在6月前與大陸敲定南海行為準則的架構，作為未來續談南海行為準則的依據，外長們也強調，行為準則應具約束力，並包含爭端處理機制。
這場非正式會議是菲國接任東協輪值主席後的第1次外長聚會。雅賽說，有數名外交部長提及南海仲裁案的結果，認為各方都應予以尊重，但他不願公開他們的身分。
菲律賓於2013年1月將南海爭議提交國際仲裁，去年設於海牙的常設仲裁法院裁決，大陸的南海9段線在國際法之下不具效力。1060221
(中央社)
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