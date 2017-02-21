美副總統會歐盟官員 強調夥伴承諾

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美國總統川普先前讚揚英國脫歐引發歐盟不悅，但在美副總統彭斯訪歐發表夥伴承諾後，歐洲媒體認為美方對盟友釋出了正面信號。

川普先前曾批評北約「過時」、讚許英國脫離歐盟的決定以及明顯靠向俄羅斯總統蒲亭，讓歐洲盟國十分氣餒，因此彭斯近期趁出席德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）後，21日也到訪布魯塞爾與歐盟官員會談。

據歐盟對外事務部（European External Action Service）事後發布訊息，歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）與彭斯會面時強調關於歐洲聯盟和美國之間強有力伙伴關係的重要性。

茉格里尼並重申歐盟願意在明確的價值觀及利益基礎上繼續與美國建立強大的夥伴關係，並在雙邊和國際問題上密切合作。

此外彭斯與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會談後則重申：「很榮幸代表川普總統，表達美國對與歐洲聯盟持續合作及夥伴關係的堅強承諾。」

對於彭斯的友善表態，德國之聲報導，對許多歐洲人來說，川普先前對歐盟充滿懷疑的態度令人費解，但彭斯到訪布魯塞爾後發出了正面的信號。

比利時標準報（De Standaard）則表示，彭斯與官員的談話表態美國不會放棄參與歐洲事務。1060221

(中央社)