陳鏞基國際賽罕見守游擊 祭出八字訣
33歲的陳鏞基在經典賽中華隊鎮守游擊，這可能是他最後一次打國際賽，卻也是他第一次在國際賽主要鎮守游擊防區，他說「球來就接，接好再傳」。
陳鏞基從2002年起至今15年，國際賽幾乎是無役不與，他說東京奧運自己年紀已經大了，這次經典賽可能是最後一次國際賽。
20日對古巴熱身賽，陳鏞基打第2棒，單場3安打，今天再戰古巴，首打席又敲安，累計5打數敲出4支安打，狀況調整不錯，但他說「還不到最好」。
中華隊2月起到澳洲集訓，回台與世大運培訓隊、古巴隊打3場熱身賽，陳鏞基說，熱身賽的輸贏不重要，目的在調整狀況，「最重要的是3月的那3場比賽」。
陳鏞基說，從去年10月休季到今年2月澳洲移訓，間隔了這麼長的時間沒比賽，球員都在盡力調整，隊友都是來自各隊的好手，平常球季期間沒機會聚在一起，這次中華隊集訓，大家更了解彼此。
陳鏞基過去旅美7年，二壘守239場、三壘守151場、游擊守37場，最近6年在統一獅主要守游擊，直到去年才轉戰三壘。而他過去在中華隊也是以二壘、三壘為主，幾乎沒有守過游擊。
陳鏞基說，很少在國際賽守游擊，盡力去做，把一切簡單化，「球來就接，接好再傳」是他的想法。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。