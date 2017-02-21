陳鏞基國際賽罕見守游擊 祭出八字訣

33歲的陳鏞基在經典賽中華隊鎮守游擊，這可能是他最後一次打國際賽，卻也是他第一次在國際賽主要鎮守游擊防區，他說「球來就接，接好再傳」。

陳鏞基從2002年起至今15年，國際賽幾乎是無役不與，他說東京奧運自己年紀已經大了，這次經典賽可能是最後一次國際賽。

20日對古巴熱身賽，陳鏞基打第2棒，單場3安打，今天再戰古巴，首打席又敲安，累計5打數敲出4支安打，狀況調整不錯，但他說「還不到最好」。

中華隊2月起到澳洲集訓，回台與世大運培訓隊、古巴隊打3場熱身賽，陳鏞基說，熱身賽的輸贏不重要，目的在調整狀況，「最重要的是3月的那3場比賽」。

陳鏞基說，從去年10月休季到今年2月澳洲移訓，間隔了這麼長的時間沒比賽，球員都在盡力調整，隊友都是來自各隊的好手，平常球季期間沒機會聚在一起，這次中華隊集訓，大家更了解彼此。

陳鏞基過去旅美7年，二壘守239場、三壘守151場、游擊守37場，最近6年在統一獅主要守游擊，直到去年才轉戰三壘。而他過去在中華隊也是以二壘、三壘為主，幾乎沒有守過游擊。

陳鏞基說，很少在國際賽守游擊，盡力去做，把一切簡單化，「球來就接，接好再傳」是他的想法。1060221

(中央社)