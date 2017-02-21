「米奇」控做歹事 警方一眼就認出
有竊盜及毒品刑案紀錄的39歲洪姓慣竊喜歡「米奇」可愛圖案，日前穿著印有「米奇」圖案外套偷竊別人車上物品然後騎車逃回南投住處，因特徵太好認，警方一路過濾路口監視器在案發6小時後循線找上門時，雖然洪嫌矢口否認，但罪證確鑿，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。
台中市第二分局文正派出所警員吳曲偉、楊中勝、劉學融當天下午接獲民眾報案，指稍早將車子停放中華路旁下車購物，只記得車門上鎖卻忘記將右後方車窗拉上，直到購物完上車才驚見，放在副駕駛座上內有現金7000餘元及一支iPhone 6S手機的包包不翼而飛。
警方隨即調閱商家及路口監視器，發現竊賊趁被害人一下車即上車行竊，且無視當時用餐人來車往頻繁就大膽下手，更囂張的是，得手後還在旁邊騎樓檢視剛偷到的戰利品，看起來很滿意的將包包塞進自己攜帶的黑色袋子裡後騎車揚長而去。
有米老鼠圖案外套及原民風針織頭巾，辨識度高，警方調閱監視器一眼認出洪嫌可愛的米奇外套，將竊賊緝捕到案。
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(中時)
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