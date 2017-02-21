WBC》胡金龍敲安帶攻勢 中華隊4比2力克古巴

胡金龍今面對古巴，第6局敲出深遠二壘安打灌進2分。(棒協提供)

(21:40賽後總教練訪問)經典賽中華隊今與古巴進行第二場熱身賽，中華隊推出潘威倫，結果首局遇到亂流，失掉2分，加上中華隊前5局受到古巴投手壓制，不過第6局中華隊吹起反攻號角，靠著安打串聯，加上高飛犧牲打，一口氣逆轉比數，終場中華隊以4比2擊敗古巴。

此役首局，潘威倫面對首個人次就被敲安，隨後游擊手陳鏞基發生接球失誤，古巴把握機會適時擊出安打，首局就攻下2分取得領先，潘威倫共投2局就退場，總共用了29球，被擊出2支安打，失掉2分。

第3局開始，接手的倪福德表現完美，3局投球僅被擊出1支安打，前5局結束中華隊0比2落後，第6局中華隊終於展開攻勢，靠著鄭達鴻的安打、林哲瑄的保送攻占得點圈，隨後胡金龍擊出深遠二壘安打，一口氣扳平比數，緊接著又利用兩支高飛犧牲打，跑回第3分，中華隊取得領先。

第8局中華隊靠著蔣智賢與林智勝的串聯安打，加上林益全擊出內野高彈跳球，形成野手選擇，中華隊再添1分，最終以4比2力克古巴。

總教練郭泰源表示，投手部分表現還不錯，潘威倫也表現很穩定，打擊部分，今天這場安打有串聯，對球隊攻擊有很大的提升，目前都只剩個人一些小細節需做調整，現階段就是會把28人名單帶去日本訓練。

(中時電子報)