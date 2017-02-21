WBC》胡金龍敲安帶攻勢 中華隊4比2力克古巴
(21:40賽後總教練訪問)經典賽中華隊今與古巴進行第二場熱身賽，中華隊推出潘威倫，結果首局遇到亂流，失掉2分，加上中華隊前5局受到古巴投手壓制，不過第6局中華隊吹起反攻號角，靠著安打串聯，加上高飛犧牲打，一口氣逆轉比數，終場中華隊以4比2擊敗古巴。
此役首局，潘威倫面對首個人次就被敲安，隨後游擊手陳鏞基發生接球失誤，古巴把握機會適時擊出安打，首局就攻下2分取得領先，潘威倫共投2局就退場，總共用了29球，被擊出2支安打，失掉2分。
第3局開始，接手的倪福德表現完美，3局投球僅被擊出1支安打，前5局結束中華隊0比2落後，第6局中華隊終於展開攻勢，靠著鄭達鴻的安打、林哲瑄的保送攻占得點圈，隨後胡金龍擊出深遠二壘安打，一口氣扳平比數，緊接著又利用兩支高飛犧牲打，跑回第3分，中華隊取得領先。
第8局中華隊靠著蔣智賢與林智勝的串聯安打，加上林益全擊出內野高彈跳球，形成野手選擇，中華隊再添1分，最終以4比2力克古巴。
總教練郭泰源表示，投手部分表現還不錯，潘威倫也表現很穩定，打擊部分，今天這場安打有串聯，對球隊攻擊有很大的提升，目前都只剩個人一些小細節需做調整，現階段就是會把28人名單帶去日本訓練。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。