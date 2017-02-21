WBC》古巴陣中最年輕小將 哥哥是大聯盟強打

外野手塞斯佩迪斯(Yoelkis Cespedes)，是古巴國家隊陣中最年輕小將，哥哥是大都會強打(Yoenis Cespedes)。(周鎮宇攝)

古巴隊陣中19歲小將，外野手塞斯佩迪斯(Yoelkis Cespedes)，哥哥是現任大都會強打塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)，小塞斯佩迪斯說，能夠參加經典賽，哥哥都會鼓勵自己，希望一場一場專心繳出好表現。

小塞斯佩迪斯是今年古巴經典賽代表隊陣中最年輕的選手，昨面對中華隊擔任第9棒，4打數擊出1支安打，他回應，這是組隊後第一次面對這麼高強度的比賽，感覺有點緊張,，自己表現普通，中華隊是一支很強的隊伍，讓自己更好去調整。

哥哥是頂尖的大聯盟強打，小塞斯佩迪斯說，哥哥時常都會寄棒球用品給自己，自己很愛棒球；至於會不會像哥哥一樣挑戰大聯盟，他表示，當然會希望，不過現在沒有想這麼多。

(中時電子報)