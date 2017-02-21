全台首創 興大推動獸醫跨國雙聯學位

興大校長薛富盛（右3）、堪薩斯州立大學獸醫學院院長Tammy R. Beckham（左3）與錄取的四位興大獸醫學系學生共同合影。（中興大學提供）

中興大學與美國堪薩斯州立大學（Kansas State University，簡稱KSU）21日簽訂獸醫雙聯學位，並推出全台首創、全國唯一的獸醫學士跨國雙聯學位，此學位將可在興大就讀兩年大學部，再加上堪薩斯州立大學一年預科教育及四年獸醫專業學院教育，即可獲得兩校兩個等級的獸醫學位(學士學位及學士後專業學位)，同時兼具台美兩國獸醫師執照考照資格。

中興大學獸醫學院院長周濟眾表示，美國50州僅有30個獸醫學院，獸醫學院在美國多年來只允許具美國居留權身分者就讀，而美國獸醫為學士後4年制，所以大學4年加上學士後4年，美國人一般需8年的求學時間，再加上競爭激烈，大學畢業生常需要工作1至2年才進得了獸醫學院。因此，經由此雙聯學位，國內學生最快只要7年即有機會以比美國學生更短的時間拿到獸醫學位。

目前，美國願意招收外國學生就讀獸醫學位的大學主要有四所，分別為加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis）、明尼蘇達大學（U. Minnesota）、愛荷華州立大學（Iowa State U.）與堪薩斯州立大學（KSU），招收對象皆為大學畢業生。此次興大與堪薩斯州立大學的雙聯學位，興大獸醫學院獸醫系學生只要修習兩年後，即大二以上都能申請，GPA 3.0以上，即具申請資格。

通過堪薩斯州立大學面試後，只要在該校通過一年預科教育，補足美國本地生申請獸醫學位所需的學分，即可在該校輔導下申請上述四所獸醫學院，最特別的是，興大學生只要在預科那年GPA達3.4，即可保證入學堪薩斯州立大學獸醫學院。

周濟眾強調，讓外國大二學生有機會轉接學士後等級的美國獸醫學位，前所未見，更是對興大獸醫教育水平的肯定。學生修畢美國獸醫學位後，可直接考美國執照並銜接申請專科醫師訓練，學生同時也能獲得興大獸醫學士學位與台灣考照資格。美國獸醫學位屬於美國獸醫協會(AVMA)認可之獸醫學位，目前除了美國，僅有紐西蘭、澳洲及歐洲的知名獸醫學院受到AVMA認可。

堪薩斯州立大學成立於1863年，為世界知名的百年名校，其動物醫學專業更聞名全美，該校獸醫學院院長Tammy Beckham、副院長Peggy Schmidt等人近日來台，並於20日面試錄取四位興大獸醫學系的學生。

(旺報)