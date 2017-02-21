與安倍妻友好 日幼稚園仇韓陸言論惹議

我要評比

位於日本大阪的私立塚本幼稚園為日本媒體口中可能構成反韓國和中國大陸人的網路仇恨言論致歉，這間幼稚園與日本首相安倍晉三的夫人安倍昭惠有關聯。

塚本幼稚園的經營者是教育機構森友學園，安倍昭惠曾前往參訪。森友學園計畫4月開設一間新小學，安倍昭惠將擔任名譽校長。

共同社報導，塚本幼稚園在主網頁上指出韓國和大陸父母「不負責任」，已為此道歉。

塚本幼稚園在其網站上說：「我們對發表有關外國人的言論造成誤解致歉。」

不過這所幼稚園也譴責「有關自身的網路文章不公正、中傷、誹謗」；並說將與「惡意批評」持續奮戰。

批評南韓人和大陸人在日本是常見的右翼言論，對眾多保守派日本人而言，同種令他們引以為傲。

籠池泰典（Yasunori Kagoike）是塚本幼稚園園長及森友學園理事長，籠池也是日本民族主義遊說組織日本會議（Nippon Kaigi）大阪分部領袖。這個組織與安倍和其內閣關係密切。1060221

(中央社)