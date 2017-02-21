北韓下個行刺目標 太永浩無懼持續活動
投誠南韓的北韓駐英國公使太永浩今天表示，不管面臨何種威脅，為了儘早實現統一，他絕不停止相關活動。
南韓媒體報導，北韓勞動黨委員長金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡國際機場被刺殺身亡後，南韓情報當局認為，太永浩有可能是北韓行刺的下一個目標，而決定暫停太永浩對外演講、接受採訪等公開活動，以確保其人身安全。
但太永浩今天下午在電視台節目中表示，為儘早實現統一，他絕不停止相關活動。
韓聯社報導，「正黨」籍國會議員何泰慶15日曾警告，奉命暗殺北韓流亡人士的2名男子已潛入南韓境內，太永浩可能是他們的頭號目標。
金正男遇刺之後，太永浩的警衛人員也大幅增加。太永浩曾表示，希望出訪華盛頓向川普政府官員及有關專家指控真相，呼籲美方強有力地制裁金正恩政權。預計這項訪美計畫也將延後或取消。
北韓此前多次揚言並動手追殺「叛徒」，譬如金正男的表哥李韓永，在東歐留學期間投奔南韓後，於金正日在位的1997年2月在南韓京畿道盆唐市公寓家門口被北韓特務開槍射殺。
南韓政府已大幅擴充棄北投南重要人士的貼身警衛力量，並提醒流亡者注意安全，嚴防金正男遇害悲劇在南韓重演。1060221
(中央社)
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