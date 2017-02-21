暌違3年《人間條件六》將再度巡演 即日起開賣

《人間條件6》演員柯一正（左起）、導演吳念真、演員羅北安合影。（綠光劇團提供）

曾締造37場完售紀錄的吳念真國民戲劇《人間條件六──未來的主人翁》，即將於今年4至6月於北、中、南巡迴再演，這齣以「世代溝通」為題的動人劇作，除了曾感動一票台灣觀眾外，導演吳念真也直言，「即便台灣長期在夾縫中求生存，我們也不用驚恐，一滴草、一點露！」

2014年首演的《人間條件六》突破吳念真以往創作手法，以數個代表性的現代家庭生活故事串起，描述現在薪水不漲，但房價、物價直飆的年代，卻仍有一群夾在上有老、下有小的「三明治世代」，正在為家庭、工作、感情問題奮鬥。

「每一個世代都有每一個世代的風景，也有他們的憂愁與苦難！」吳念真舉例說，過去常有大陸朋友寫信給他，感嘆台灣經濟環境每況遇下，但吳念真卻回覆：「台灣從頭到尾沒有好過耶！」從台灣早期窮困的年代到經濟開始起飛後，又面臨退出聯合國、日本斷交，現在還要面對大陸崛起的壓力等。

吳念真說，「我們一直都是在危機中求生存」，但現在年輕人對的壓力不比上一代少。他舉例說，過去的年輕人能在20多歲時買房，並在付完頭期款後擬定15年內還完貸款，但現在的年輕人不用說在15年內還清貸款，甚至根本少有人能在20幾歲時買房。

吳念真強調，「《人間條件六》不只是獻給六七年級生，我更希望與我同輩的這一代進劇場觀賞，了解他們兒女的壓力與心情。」而今年度的《人間條件六》除了原班底的演員柯一正、羅北安、吳世偉、范瑞君、吳定謙、張靜之等人外，綠光劇團找來朱德剛、黃迪揚，以及初次合作的鄧九雲及邱俊儒加入演員行列。

此外，吳念真還不好意思地說，自己還「活著」卻一直讓舊作重演，因此為了補償這樣的愧疚，今年下半年度一定要把《人間條件七》寫出來，題材尚未定案。《人間條件六》即日起開賣，詳情請洽兩廳院購票系統。

(旺報)