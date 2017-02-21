陸外交部：反對打航行自由旗號威脅沿海國主權
中國外交部21日針對美國航母戰鬥群進入南海一事表示，反對有關國家打著航行和飛越自由的旗號，威脅和損害沿海國的主權和安全，希望有關國家多做有利於維護地區和平與穩定的事。
美國海軍於當地時間2月18日發布消息稱，卡爾·文森號核動力航母戰鬥群，當天進入南海。這是川普任美國總統以來，美航母首次巡航南海。
中國外交部發言人耿爽21日就相關提問回應說，中方已注意到這一報導，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越自由。但我們也一直反對有關國家打著航行和飛越自由的旗號威脅和損害沿海國的主權和安全。我們希望有關國家多做有利於維護地區和平與穩定的事。
根據美國海軍的新聞稿，此次的航母戰鬥群包括尼米茲級航母卡爾·文森號、韋恩·梅耶號導彈驅逐艦和艦載飛行聯隊。在2月18日進入南海海域巡航之前，該航母戰鬥群在夏威夷和關島訓練，並在菲律賓海演習。
美國海軍稱此次行動為例行巡航，但其行動已引發地區國家憂慮。2月21日，東協外長非正式會議在菲律賓舉行，各國外長紛紛針對南海最近事態發展表示擔憂，敦促各方保持克制，進行對話，避免緊張情勢升高。
(旺報)
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