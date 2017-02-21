促成百萬年薪赴陸 2女足國腳與傅崐萁相見歡

傅崐萁與花蓮女足國腳相見歡，致贈赴陸機票。（許家寧攝）

即將赴陸參加「中國女超足聯」台灣木蘭國腳余秀菁、王湘惠，今天終於與默默支持她們的「幕後推手」花蓮縣長傅崐萁相見歡，傅崐萁為兩人加油打氣，勉勵兩人好好加油，讓世界看見花蓮女足的好身手，兩人則允諾加倍努力為兩岸女足在世界發光。

台灣女足國腳，來自花蓮的余秀菁、王湘惠，為木蘭聯賽花蓮台開隊核心球員，也是近年中華女足隊當家中場，兩人優異身手，獲大陸頂級女子職業足球聯賽「中國女超足聯」北控鳳凰隊青睞，有意網羅兩人，創下台灣女足首位赴陸紀錄。

然因北鳳隊原先開出待遇，讓余秀菁、王湘惠兩人躊躇不決，女國腳赴陸險些破局，傅崐萁得知後，與海協會長陳德銘、前海基會秘書長許惠祐居中協調，獲得陸方同意以百萬台幣年薪簽約，順利在註冊截止前10分鐘完成登錄，成就女足首次「登陸」美事。

「謝謝縣長，您是我們的貴人！」余秀菁、王湘惠見到傅崐萁，誠摰感謝傅崐萁在背後助一臂之力，讓他們可以帶著台灣女足的夢想到大陸職業足壇打拼，同時兩人承諾會帶著台灣女足薪火傳承精神，共同為兩岸合作踢進世界盃目標努力，不辜負大家對他們的期望。

向來十分關心台灣體育發展的傅崐萁，早在去年間就默默地幫助余秀菁、王湘惠兩人先後到北京、廣州與北鳳女足訓練，加上兩女將在體能、耐力和球技等各項出色表現，受到北鳳總教練劉英關注，成功開啟台灣足職壇新頁。

(中時)