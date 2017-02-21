園藝治療夯 銀髮族創開心農場

▲門諾醫院護理之家打造「紓壓花台」，讓長者開心種花。（許家寧攝）

▲門諾醫院推廣園藝治療多年，對老人照護有正面幫助。（許家寧攝）

▲院方貼心提高花台高度，方便銀髮族坐在輪椅上也能種花。（許家寧攝）

高齡化社會來臨，近年來「園藝治療」受到各安養機構歡迎，但受限長輩膝蓋退化、或是無法彎腰久站等因素，推廣限制較多，花蓮門諾醫院壽豐分院護理之家打造「紓壓花台」，提高花台高度及寬度，方便長者坐在輪椅上也能種菜、灑水，體驗開心農場樂趣。

「沒想到坐輪椅也能種菜！」高齡80歲的周奶奶開心說，符合輪椅高度的花台設計，坐在輪椅上也可以種菜，不用再像過去一樣需要深蹲、彎腰，加上又長又寬的平台，還可拿著灑水器自由來回澆水，相當便利，大家都期待種植的花卉綻放後，吸引蝴蝶一同賞花。

門諾壽豐護理之家推廣園藝治療多年，去年底還邀請到園藝治療師郭毓仁前來授課，針對長輩身體狀況進行課程設計，並客製化打造三座銀髮族專用的「紓壓花台」，讓行動不便長者，也能親手拿起鏟子，種下屬於自己的「開心農場」。

護理長江筱蕙表示，長者在種植花菜過程中，藉由放鬆身心、陪伴植物成長，從中獲取成就感，三座量身打造的花台，完全配合輪椅高度，方便長輩坐著就能鬆土、挖洞及種花，另外花台桌腳還裝設輪軸，颱風時也可推進室內，不受天氣影響。

江筱蕙說，「園藝治療」對於老人安養、失智症照護均有正面幫助，對於提高注意力，減緩疼痛感及舒緩壓力有明顯的效果，目前所有照服員及志工都必須定期上課，盼能提高服務品質，為長者找到更適性發展的舞台。

(中時)