遊程標準優於國旅 旅遊業：陸團不來太可惜
武陵賞櫻團造成33死重大慘劇，交通部觀光局等單位已對遊覽車每天行駛里程訂出200和300公里的標準。旅遊業表示，觀光局對於陸客團訂的標準還高於各國入境旅客，甚至比國民旅遊更嚴，陸客不來台灣旅遊實在「太可惜」。
為督促旅行業者安排合理旅遊行程，強化旅客旅遊安全保障，觀光局21日上午邀集交通部等相關機關、消基會、旅行業公會、品保協會、遊覽車全國聯合會等單位討論後決定，旅遊行程如以遊覽車為交通工具，行駛平面道路每日以300公里為原則，如含山區道路每日以200公里為原則。
旅遊業者表示，國旅新的限制，陸客團早就有了。陸客團平均每日行程不得超過250公里，單日不得超過300公里，但往返高雄市經屏東縣至台東縣路段，單日得增加至320公里；其他行程其中一日如行駛高速公路達當日總里程60%，除行經或往返阿里山森林遊樂區外，當日得增加至380公里。
百萬觀光產業聯盟發言人田一修表示，陸客團除了行駛里程早就有限制，對於住宿也要求，一般團總行程在5天以上，就應安排住在星級旅館。對於餐標也有規範，但國旅很多都沒有；陸客團還有完善的保險，台灣是很保護陸客團的。
「政府對陸客團來台旅遊規定得很嚴，但也相對有更多保障。」林姓旅遊業者表示，台灣的遠程國民旅遊，動輒一天就是13個小時，時間比陸客團還長，以前有人說陸客團「起得比雞早」，但的確有國旅團，除了吃得比陸客團好一些，不但「起得比雞早」，還「跑得比馬快」、「睡得比賊晚」，比陸客團遊台灣更辛苦。
業者說，陸客團來台旅遊，台灣擔心「玩太累」、「吃太差」、「住太差」，還怕「買得不愉快」，訂出更多規範，也保障了更多權益，如今陸客團來台灣大減，實在很可惜。
(旺報)
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