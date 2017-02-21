皮拉提斯復健9個月 鄭伊秀率國泰逆轉

國泰禁區大將鄭伊秀21分、6籃板率國泰逆轉勝。(林宋以情攝)

去年4月UBA冠軍戰摔傷尾椎，國泰禁區大將鄭伊秀花了大半年時間復健、做皮拉提斯才痊癒歸隊，21日攻下平全場最高21分，倒數2分鐘拿7分，率國泰63比58打出逆轉勝甜蜜復仇。

半場結束落後的國泰，下半場射手藍浩語、內線鄭伊秀扛起得分攻勢，倒數2分鐘國泰拉出一波9比2攻勢，鄭伊秀獨拿7分包括一次3分打，助球隊穩住勝果，鄭伊秀21分、6籃板，原本終場前快攻機會有望再添兩分，不過卻上籃「放槍」，讓她賽後被隊友猛虧。

國泰藍浩語7分、4助攻。(林宋以情攝)

104學年度替文化女籃捧起UBA隊史第17冠，奪MVP的鄭伊秀卻在終場前摔傷尾椎，摔傷隔天只能臥床，「真的很痛，一整天都只能躺在床上。」將近9個月都沒有碰球，鄭伊秀靠做一周1到2次的皮拉提斯復健養傷，直到今年12月底UBA預賽開打才開始練球。

今年國泰禁區老將紛紛高掛戰袍，接掌兵符的鄭慧芸、姜鳳君，劉君儀則在一周前練球受傷，近兩周高掛免戰牌，過去多高低中鋒搭配的國泰，打法也隨之改變，不過鄭伊秀打起來倒是得心應手。

「的確跟以前球風差蠻多的，過去打比較多High-Low，今年教練主要希望我們打快，如果大家都在狀態內，其實蠻順暢的。」儘管開季先吞2敗，國泰仍以7勝2負居龍頭，鄭伊秀說，「對我們還是有信心，今年目標一樣冠軍。」

(中時電子報)