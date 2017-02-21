美化新店安坑輕軌捷運圍籬 學子各展創意
景文科技大學舉辦「安坑輕軌捷運圍籬彩繪徵圖競賽」，今（21日）下午在景文科技大學藝文中心舉辦作品展及頒獎活動，新北市政府捷運工程局局長趙紹廉、地方民代、新亞建設公司董事長鄒宏基等受邀出席。
活動參賽作品共213件，國小低年級組36件、高年級組39件、國中組23件、高中組15件、景文科技大學100件，經過緊鑼密鼓的初選和決選，最終各組評選出特優1件、優選2件，佳作3件、入選4件，獲獎作品自106年2月20日起在景文科大藝文中心展出至2月27日。
景文科技大學校長洪久賢指出，活動目的在於宣傳安坑輕軌建設、優化公共關係，讓沿線遴近學校學生參與美學創作，增進環境美觀，美化改善施工期間沿線環境景觀。
輕軌沿線有雙城國小、達觀國民中小學、安坑國小、新和國小，及人中學、安康高中、景文科技大學等7所學校，從國小到科技大學都可以透過這條輕軌線愛級學校的教育心。
期待新店安坑輕軌捷運得以啟動安坑、自然舒活，以安坑在地的風土人文歷史、環境自然生態等在地角度發揮，展望未來輕軌捷運完成後帶來交通進步、生活便利，希望能帶動更多人文藝術、生態自然、休閒運動等，活絡地方交流與永續發展。
景文科技大學指出，得獎作品亦將全部數位化，再放大至寬約600公分、高240公分的大型戶外抗候帆布彩印輸出，未來將固定懸掛在新店安一路沿線施工圍籬上，美化改善施工期間沿線環境景觀。
(中時)
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