靠貓取得靈感 插畫家創作藏心境

插畫家十三喵，從貓身上找回自我，也將心情寫照畫在圖上。(十三喵提供)

插畫家十三喵的個展「閃爍星空中」展在民雄國家廣播文物館。（高錦如攝）

每一隻貓都有大大的眼睛，模樣超萌又可愛。(高錦如攝)

十三喵善用空間規畫，打造可以讓人小憇的地方。(高錦如攝)

從畫找到自信，歷經低潮、與家人感情不和的嘉義在地青年插畫家許瑞芬，靠著自高中起陸續收養的13隻貓走出低潮，從中取得創作靈感，也因收養13隻貓，也將藝名取為「十三喵」。

壓力來自於國三時期，許瑞芬說，國中就讀美術班，又逢國三面臨升學壓力，在課業及術科方面無法兼顧，認為自己總是「為交作業而交」，同時家人也期許能進入嘉義高中美術班，與父母溝通出現問題，雙重壓力下，讓她沉寂到大學二年級。

直到大二選了插畫課，許瑞芬以自己最愛的貓為主題，獲得全班最高分，讓她重拾信心、找回自己。她笑著說，養那些貓都是隨緣，認為自己有能力就盡力幫忙，沒想到一養就是13隻。

貓也開啟她的創作之路，她坦言，喜歡將貓擬人化用創作彌補自己的遺憾，如近期展出的一幅「美麗的風景」，兩隻貓緊緊相依在櫻花樹下，她說，因自己很忙碌，錯過阿里山櫻花季，便將自己的遺憾用畫來圓夢。

國家廣播文物館表示，插畫家十三喵的個展「閃爍星空中」將展自3月31日，一共有12幅，全由十三喵自己布置，畫作旁還有小星星點綴，相當溫馨。

(中時)