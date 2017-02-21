百年老樹被沖天炮灼傷 鄉公所盼列管
過年期間驚傳百年老樹被沖天炮灼傷，花蓮吉安鄉好客藝術村旁的老樟樹，夜裡莫名遭沖天炮炸傷，鄉公所除禁止民眾在園區施放煙火，也盼老樹由縣府列管，花蓮高農老師謝仁壽說，老樹身上多年前有清創修復工法，傾向讓老樹自行癒合。
吉安鄉好客藝術村旁，緊鄰日治時期吉野村拓地開村紀念碑、吉野神社鎮座紀念碑旁的百年老樟樹傳遭沖天炮灼傷，鄉長黃馨今日邀文化局及學者到場關心查看，花蓮高農校長鍾順水從樟樹外觀推斷這棵樹已有百年歷史，他以學者身分建議縣府列管為保護老樹。
森林科老師謝仁壽表示，百年老樹只有中段以上樹皮燒傷，由於表層有蕨類包覆具有保濕效果，但發現老樹身上已有20年前清創修復工法，可能會阻礙樹木生長，在目前樹醫普遍認知下，應該不需做過多的治療，傾向讓老樹自行癒合。
謝仁壽指出，過去以人工材料當作樹的表皮進行清創工法，導致原樹皮無法貼合，他建議鄉公所把周邊人行道改為泥土地，讓樹能健康生長，只要讓樹木有足夠的生長環境和吸收空間，就可以正常進行光合作用，讓枝葉生長茂盛，樹木應可自行復原。
吉安鄉長黃馨表示，好客藝術村內有3棵百年老樹，為避免造成傷害，鄉公所嚴禁園區內點燃鞭炮，後續會依照花蓮縣樹木保護自治條例，將老樹提報為珍貴稀有或值得保護樹木，未來除定期巡護珍貴樹木及健康檢查外，將訂定長期老樹保護計畫，呼籲民眾多愛護環境。
(中時)
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