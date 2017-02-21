司改國是會議分組會議 廉政署22日舉行

我要評比

司法改革國是會議第三組分組會議明天在法務部廉政署登場，主題為「權責相符高效率的司法」，司法改革國是會議預計在6月登場。

司改國是會議分組會議共分5組，分組會議展開為期約3個月；未來分組會議以2週1輪、每小組預計開6次會議。5組分別為「全民信賴公正專業的司法」、「權責相符高效率的司法」、「參與透明親近的司法」、「保護被害人與弱勢者的司法」及「維護社會安全的司法」會議。

總統府司法改革國是會議籌備委員會日前已公布各分組議題清單，每組分配4到5大類議題及子題，共21大類議題。

明天分組討論會議出席名單為召集人瞿海源、委員邱太三、楊雲驊、賴恭利、林孟皇、林達、陳瑞仁、尤伯祥、陳重言、李佳玟、林鈺雄、楊永年、蔡博方、湯京平、劉恆維、廖英藏、孫一信、薛明玲及馮賢賢、籌備委員高茹萍、許玉秀及羅秉成。

分組會議不對外開放旁聽，會後新聞稿由總統府司改籌備會公布，全程會議影片於當日下午上傳總統府司改國是會議網站。1060221

(中央社)