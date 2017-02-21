蔣智賢壽星打點 中華1分超前古巴

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在洲際球場與古巴隊熱身賽，6局上在0比2落後的情況下，先靠胡金龍的二壘打追平，接著今日壽星蔣智賢敲出高飛犧牲打，送回超前分。

中華隊前2局六上六下，3局下由陳鏞基敲出本場比賽的首安，蔣智賢4局下也有一壘安打，但都是零星攻勢，前5局分數沒有開張。

古巴隊一開賽靠著3支安打、加上中華隊游擊手陳鏞基失誤，攻下2分，以2比0領先前5局。

中華隊6局上展開攻勢，鄭達鴻安打、林哲瑄保送，胡金龍二壘安打清壘，2比2追平比數；胡金龍靠下一棒推進上三壘，本日壽星蔣智賢敲出高飛犧牲打，送回胡金龍，6局上結束取得3比2領先。1060221

(中央社)