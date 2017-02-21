美國人最喜歡加拿大 台灣21國中排第7

我要評比

蓋洛普民意測驗中心（Gallup）調查美國人對外國的觀感，結果發現美國人最喜歡的國家前2名是加拿大和英國，台灣排第7。北韓在21國中敬陪末座，是美國人最不喜歡的國家。

蓋洛普這次年度調查於2月1日到5日間進行，在北韓領導人金正恩異母兄長金正男遭暗殺，以及北韓違反聯合國決議案試射彈道飛彈之前。

受訪者針對21個國家以5等級作評估：最喜歡、喜歡、喜惡參半、不喜歡和最不喜歡。

民調結果顯示，美國人「最喜歡」的國家前五名依次為加拿大（92%喜歡）、英國（91%）、日本（85%）、法國（83%）和德國（82%）。

接著為美國人列為「喜歡」等級的國家：印度（74%）、台灣（73%）、以色列（71%）、菲律賓（71%）和墨西哥（64%）。

台灣在美國人喜歡的外國當中名列第7，有73%受訪者列為最喜歡和喜歡，名列美國重要的戰略與經濟夥伴國家印度和以色列之間。

中國大陸是美國人評為「喜惡參半」的國家，有50%受訪者喜歡。

北韓只有11%美國人喜歡，排名倒數第一，伊朗以12%緊追在後，倒數第三至五名是敘利亞、阿富汗和伊拉克。（譯者：中央社羅苑韶）1060221

(中央社)