不是詐騙!行政執行署士林分署試辦簡訊通知

我要評比

行政執行署士林分署最近試辦簡訊通知，提醒民眾勿認詐騙。(陳志賢翻攝)

法務部行政執行署士林分署為求便民，最近試辦以手機簡訊通知義務人繳納汽、機車燃料費，提醒民眾近日若接到士林分署電話簡訊通知，請勿認為是詐騙新手法，可以主動打電話或親臨士林分署查明，以維護自身權益。

士林分署避免民眾因未實際居住於戶籍地而未收到郵寄之傳繳通知，錯失繳納期間而受罰、財產被執行，自今天起至5月底試辦簡訊傳繳作業，減少民眾未收到傳繳通知，致財產被執行之民怨。

士林分署提醒民眾在這段時間內收到「臺端滯納汽燃費-汽（機）車○○○元，請於今年4月7日前至行政執行署士林分署繳納，如有疑問請洽該分署○股，電話：(02)26326939-○○○。」可以主動打電話或親臨士林分署查明。

士林分署強調，若民眾仍無法辨別真偽，可請在地警察機關或透過警政署165反詐騙諮詢專線確認。

士林分署希望能透過此次簡訊傳繳試辦作業，帶給民眾更貼心、更便捷的服務，以提高民眾自繳率。

(中時)