單局爆8分 桃猿熱身賽不敵警察廳

Lamigo桃猿洋投賽格威。（資料照，黃國峰攝）

Lamigo桃猿自辦熱身賽，今天(21日)在嘉義縣棒球場交手韓職警察廳，先發洋投賽格威首局就丟3分，接著桃猿投手在4局下崩盤，單局挨2轟丟8分，終場桃猿就以6比11落敗。

桃猿此戰排出洋投賽格威掛帥，但首局被敲3安、投出1次保送，失3分，桃猿打線則在2局下展開反攻，陳俊秀、朱育賢、林智平、陳敏賜連續4棒擊出安打，一舉將戰局扳平。

然而4局下桃猿投手遭狙擊，單局出現2次保送、被敲6支安打，其中包括警察廳第4棒的滿貫炮，以及第5棒的「背靠背」全壘打，桃猿單局爆失8分，也種下敗因，5局起桃猿只讓對手敲出2支安打，王溢正、林柏佑、陳禹勳各投1局壓制對手，但打線最終沒能追回失分，吞下敗仗。

桃猿此戰共敲出12支安打，開路先鋒陽耀勳5打數3安打，王柏融、朱育賢各貢獻2安。

(中時電子報)