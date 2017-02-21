陸團減、一日遊停駛 旅遊業：遊覽車殺價更嚴重
交通部觀光局要求停售從台北出發遠程的一日遊行程，旅遊業者表示，陸客的縮減造成遊覽車出車量大減，導致很多遊覽車業者加入國旅遊市場惡性競爭，紛紛推出便宜又大碗的行程，如今部分一日遊行程下架，是否會使更多的遊覽車因無行程可跑，繼續殺價搶市場，導致惡性循環，業者十分擔心。
觀光局表示，國民旅遊如阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等1日遊行程（由台北出發），因其使用車輛時間長或路況不一，產品風險高，應予下架。行程早出晚歸者，旅行業應採駕駛替換機制，或採多元交通運具，或調整變更行程。
台灣國民旅遊市場每年超過1.5億人次，產值超過3000億元，但因交通便利等因素，多數人都是自駕旅遊，團體旅遊只占約5%，過去多以二日遊為主，但因為遊覽車增加，一日遊行程也增加，一年有數十億元市場商機，如今也將受到影響。
「台灣約有3000-4000輛遊覽車專跑陸團，陸團不來估計有1000至1500輛遊覽車停擺，有些已加入國旅一日遊的競爭，讓市場殺得更激烈。」李姓旅遊業者表示，如今陸客團不能跑，一日遊市場也縮減，市場殺價求客會更嚴重。
旅遊業指出，來台自由行陸客也會參加從台北出發的遠程一日遊，但不會搭遊覽車，多半是包七人座或九人座小巴，即使跑的路程遠，安全卻很難規範。若從台北出發的自由行一日遊程能減少遠程拉車，讓更多自由行陸客到中南部停留，對當地住宿餐飲及消費者都有幫助，但影響十分有限。
(旺報)
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