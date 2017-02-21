大眼挺鼻超激似 楊冪替身曝光挨轟炒作
由楊冪、趙又廷主演的《三生三世十里桃花》近來掀起追劇潮，討論度居高不下，而網上也曝光楊冪在劇中使用的替身，大眼挺鼻的真面目一曝光，引來許多網友大呼超像！
網上今瘋傳楊冪在《三生三世》的替身人選，只見對方同樣一身白色古裝，梳起相同的公主頭、中分瀏海，秀麗五官和楊冪相當神似，不少人見了都驚呼乍看下真分不出兩人。
隨後該女身分也曝了光，是位名叫卓亨瑜的模特兒，之前就曾在微博曬過當替身的照片，並發文「穿越來回一趟不容易」，而今天新聞登上熱搜，就有網友質疑她特地Cos楊冪蹭熱度。對此，卓亨瑜發文稱清「《三生三世》我確實去拍了一天，替了一個鏡頭」，但見到眾網友酸她藉機炒作，她也忍不住回嗆：「我好像不虧欠你們什麼，喜歡多來來，我懷抱迎接，不喜歡麻煩走好」，引發不少討論。
(中時電子報)
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