吳敦義細數高雄政績 劉世芳譏：選舉才想起高雄
參選國民黨主席的前副總統吳敦義21日臉書發文細數高雄市長任內政績，民進黨立委劉世芳在臉書譏諷「選舉才想起高雄」，指當年吳喊「投資高雄海空經貿城2632億」，後來被證明是一場笑話，全都胎死腹中，馬政府也當做沒這回事。
吳敦義南部辦公室執行長林清強聞訊後反駁「她是外地來的，不瞭解高雄，批評前先去看高雄市誌，不要胡說八道」，4所大學、2座焚化爐及下水道等都是吳敦義政績。
林還反唇相譏，不要為了拚黨內初選而信口開河，愛河整治謝長廷是割稻仔尾，高雄捷運是謝長廷也不是陳菊做的。
吳敦義臉書po文，細數高雄市長任內終止三山採礦合約、汙水幹管與下水道建置、垃圾掩埋問題、愛河整治、高雄捷運、打通中華路等施政，為高雄市偉大進步的發展，做了最基礎的前期打底工作。還批評民進黨政府遇問題或執政挫折，習慣「推諉卸責」，市府負債不斷增加還放煙火。
要參加民進黨高雄市長初選的立委劉世芳在臉書譏諷「吳前市長、吳前副總統，不要遇到選舉才想起高雄！！」，指謝長廷完成愛河整治，陳菊市長上任高捷通車，市民都知道是政黨輪替後帶來的進步。
還說吳市長任內只心繫中央大位，合理化自己無心建設的鴕鳥心態，當變成吳院長在中央時，不僅沒挺高雄半項，曾經承諾的市港合一無疾而終，岡山路竹延伸線也一再不過，同時期，台北都會區捷運卻是每年核定一條。
最後還說「快速補辦護照、白海豚會轉彎、無薪假值得諾貝爾獎、反核不要太專業、物價漲就少吃、堵車時順便拜年…這些總總，台灣人民都很清楚，吳前副總統是怎麼一回事！
還好，高雄走過了那一段吳前市長的黑暗，黎明蓄勢待發！！」
(中時)
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