新疆強制車輛裝定位系統 否則不准加油
中國大陸新疆境內的巴音郭楞蒙古自治州（簡稱巴州）警方日前公告，全州汽機車在6月底前都要安裝「北斗衛星定位系統」，購買中古車也必須實名登記。
根據新疆庫爾勒晚報，新疆巴州公安局交警支隊19日發布這項通告，必須安裝北斗衛星定位系統的包括所有私家車、黨政機關企事業單位所屬車輛，以及大型機械、中古車、進城工程車輛。
沒有按照要求安裝定位系統的車輛，「一律不予加氣、加油」，也不准交易。若有人故意損壞北斗定位裝置導致相關事故，警方將從嚴追究刑事責任。
此外，購買中古車的民眾都必須實名登記，並到公安局車輛管理部門登記過戶。
新疆近年發生多起維漢衝突及官方認定的暴恐事件，在這次要求車輛安裝定位系統的政策前，新疆溫宿縣為加強反恐，1月也要求縣民要把家中所有刀具刻上身分證字號，以便官方在必要時調查持刀者身分。
英國衛報報導上述新聞時，引述澳洲新疆問題專家雷柏德（James Leibold）的評論認為，自從2009年新疆少數民族暴動以來，當局逐漸將新疆地區變成一個「警察地區」。
他認為，中國大陸官方在低技術和高科技監控手段方面注入龐大投資，這的確有一定效果，但可能讓不滿情緒掩藏得更深。1060221
(中央社)
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