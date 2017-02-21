何卓飛吳志揚探視經典賽中華隊

中華隊備戰3月世界棒球經典賽，今晚在洲際球場與古巴熱身賽，教育部體育署長何卓飛、中華職棒聯盟會長吳志揚先後到球場，為國手打氣。

何卓飛勉勵中華隊平常心，「淡定」面對眼前的挑戰，希望所有的球員在沒有後顧之憂的情況下，打出最棒的成績。

中華隊隊長林智勝也代表全隊，致贈一支全隊簽名球棒，除了感謝何卓飛的勉勵，也謝謝何卓飛過去4年任期對台灣體育的奉獻。

何卓飛2013年1月2日甫上任，立即在3月7日飛抵東京，為當年打進經典賽第二輪的中華隊加油打氣。即將卸任的何卓飛告訴中華隊「我要參加加油團，去為中華隊加油」。

中華隊今晚與古巴熱身賽後，23日即將赴日本移地訓練，之後轉往南韓，這場比賽是在台灣的最後一場熱身賽。

中華職棒聯盟會長吳志揚帶著新台幣40萬元加菜金，期許中華隊一路過關斬將，「打到美國去」。

中華職棒雖然退出組訓，吳志揚說，仍有3支球隊的球員參與中華隊，也派出了7名防護員支援，很多選手從去年球季結束就投入集訓，準備工作比上屆經典賽、12強都更多，辛苦一定有代價。1060221

(中央社)