攜雙胞胎千里探夫 李心潔「旅行育兒觀」被讚爆！

李心潔帶著一對兒子千里探夫，「旅行育兒觀」更是被網友們讚爆。(取材自李心潔臉書)

女星李心潔嫁給導演彭順6年，這段期間婚姻關係雖歷經重大考驗，然最終兩人仍守住了家庭，並在去年7月生下雙胞胎兒子，昨深夜她在臉書透露帶著兒子們從新加坡遠赴曼谷，千里迢迢給老爸探班，透露這是兄弟倆第一次到拍片現場，還說已給他們安排好了工作，「讓“雲哥”(哥哥)叫action，小王子(弟弟)叫“cut，彭導只好落到去攝影機前拍板了！」。

李心潔與彭順熬過婚姻中的風風雨雨，在去年生下一對雙胞胎兒子。(中時資料照片)

李心潔表示，朋友們都誇她帶兩個那麼小的寶貝到處跑，實在很有勇氣，問她：「不累嗎？」，她則回應：「有什麼辦法呢？」，畢竟夫妻倆的工作都得雲遊四海，加上自己也愛趴趴走，因此「孩子就得學習在旅行中成長。學習無論哪張床都可以睡得好，吃什麼食物都很香，見什麼人都開心，無論出太陽，下起雨，刮風，陰天，下雪，都懂得欣賞不同美景的氣氛」。

李心潔也認為，「走過了萬里路，走回原點，就會發現真正的家在自己心中，於是也就心在哪，家就在哪了！」，一番「旅行育兒觀」既不犧牲自我也重視孩子的心靈富足成長，讓眾人相當認同，大大稱讚。

(中時電子報)