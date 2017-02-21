核四廠變麵包廠因地處偏遠？ 里長痛批欺騙大眾
新北貢寮區核四廠被爆料變成「麵包工廠」雖有出面解釋地處偏遠，購買員工麵包及蛋糕不便，才花費近40萬購置麵包機具在廠房內做麵包，但今天當地貢寮區仁里里長吳勝福駁斥，距離核四廠不到50公尺處即有一處鼎記食品、5公里雙溪有海山餅店的蛋糕，根本不如對外宣稱購置不易明顯欺騙大眾。
吳勝福說，核四廠前年7月封存，時隔2年，每天仍有千人入廠上班，上下班時間有15輛遊覽車進出，國家支付每位正式員工薪水至8萬元，卻用台電預算做麵包、割草、種花，甚至把多餘麵包帶回去，這種行徑根本太超過，建議相關單位能查金錢流向。
吳勝福說，核四廠封存至今，希望新政府能提出貢寮地區後續規劃或是替代開發方案，無論是規劃為遊樂場、賭場、博物館都好，不該讓貢寮地區像「廢城」一般處置，而且至今燃料棒都未移走也該交代清楚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。