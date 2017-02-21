核四廠變麵包廠因地處偏遠？ 里長痛批欺騙大眾

新北貢寮區核四廠。(黃靖惠翻攝)

新北貢寮區核四廠被爆料變成「麵包工廠」雖有出面解釋地處偏遠，購買員工麵包及蛋糕不便，才花費近40萬購置麵包機具在廠房內做麵包，但今天當地貢寮區仁里里長吳勝福駁斥，距離核四廠不到50公尺處即有一處鼎記食品、5公里雙溪有海山餅店的蛋糕，根本不如對外宣稱購置不易明顯欺騙大眾。

吳勝福說，核四廠前年7月封存，時隔2年，每天仍有千人入廠上班，上下班時間有15輛遊覽車進出，國家支付每位正式員工薪水至8萬元，卻用台電預算做麵包、割草、種花，甚至把多餘麵包帶回去，這種行徑根本太超過，建議相關單位能查金錢流向。

吳勝福說，核四廠封存至今，希望新政府能提出貢寮地區後續規劃或是替代開發方案，無論是規劃為遊樂場、賭場、博物館都好，不該讓貢寮地區像「廢城」一般處置，而且至今燃料棒都未移走也該交代清楚。

(中時)