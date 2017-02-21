劉奕兒感受「爺爺演戲的視角」 淚撒便當

劉奕兒近來都為自己打氣「我可以的」。（取材臉書）

劉奕兒20日送爺爺高鳴最後一程。（張祐銘攝）

劉奕兒在爺爺告別式上淚崩，令人心疼。（張祐銘攝）

劉奕兒20日送爺爺高鳴最後一程。（張祐銘攝）

劉奕兒與爺爺高鳴（本名劉明哲）祖孫情深，卻是直到20日爺爺的告別式，祖孫關係才對外曝光。她強忍喪親痛，21日一早7點就出門拍攝《浮士德的微笑》，也在臉書寫了超過兩千字的長文悼念爺爺，她說「和您一起演戲」這個夢想會暫時收起，等下次遇見再一次演個夠味。爺爺對她說的最後一句話「思廷，要加油」，她也不會忘記、會靠自己勇往直前。

她回憶，接到消息的當天，家人與經紀人特別等到她收工後，爸爸才在電話那頭鋪陳了許久，確定她心情、情緒狀態良好，才告訴她「……爺爺走了」，她心痛地說：「對不起，那幾個字我不敢想不想提」，她當時在片場崩潰發出淒厲哭喊，甚至全身發抖、哭趴在地，一度失去知覺，眼前模糊一片。之後為了怕影響家人擔心更加脆弱，她每天強打精神故作堅強，也婉拒知情同事的任何一個溫暖抱抱，就怕自己會忍不住失控大哭。

她要求自己在告別式前都必須勇敢不能崩潰，每天敬業上工，不過再堅強也有破功的時候，劇中一場她終於見到媽媽柯素雲的戲，由於知道柯曾與爺爺演過夫妻，她對戲的瞬間覺得「這是爺爺演戲時的視角」，突然悲從中來，但仍硬矜著把戲拍完，直到放飯時情緒才控制不住，卻又擔心自己哭花了妝、影響工作，只好低頭讓淚水滴落在便當裡。

經紀人說，她一早就出發，前往該劇的主場景飛牛牧場報到，原本情緒仍有點悶悶的，但為了讓關心她的人放心，她利用梳化時間寫了這段時間以來的心情轉折，經過適度抒發，才比較放鬆。她這段時間為了不讓自己拍戲時分心，每天工作時都只想著「雷芯語」這角色，是直到日前看到柯素雲才終於忍不住。當天柯素雲也發現她怪怪的，只知道家裡有人過世，完全不知道高鳴就是她爺爺。

(中時)