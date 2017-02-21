台南永康區熱賣蟬聯10年 北區首度擠下東區排第二

全台房市去年交易量陷入谷底，台南持平發展，尤其，又以永康區一枝獨秀，去年買賣移轉棟數仍守住3000棟大關，蟬聯台南最熱賣行政區超過10年之久；信義房屋台南區協理洪正龍說，永康房屋相對新穎、房價親民，反映在交易熱絡上。

根據台南市地政局買賣移轉數據顯示，2016年，台南房屋交易最熱絡的行政區排名前5名依序為永康區、北區、東區、安南區、南區，北區因為有大型建案交屋，擠下前2年的亞軍東區成為第2，此外，南區也因為在地消費者買氣支撐、房市平穩，擠下安平區成為第5名。

儘管去年永康區發生維冠金龍大樓倒塌，房市沉寂一陣子，但整體交易未受太大影響。洪正龍說，永康區重畫區內新大樓單坪價格約17～19萬出頭，總價約550萬元，房屋相對新穎、價格又親民，吸引不少原住在東區的年輕族群到此購屋，另，南科新市、善化近年移居永康也不在少數。

比較特別的是，近年來，北區罕有400戶以上的大型建案，新建案也多以大坪數、高總價為主，但2016年有建商推出上千戶大型建案交屋，主打低總價中小坪數，2~3房的格局，25~50坪左右，總價300~700萬元間，因此出現一批換屋潮，也讓北區打敗東區，擠入排行榜第2名。

洪正龍說，東區向來是軍公教最熱愛入住地區，買賣移轉量一直都位居台南前3名，洪正龍表示，東區居民購屋多半以透天厝為主，大樓型產品則以10年內、3房附車位最受歡迎，目前東區南紡開發案第二期、平實營區、精忠三村更新等仍進行中，未來東區房市買氣仍會持續不墜。

至於，南區罕見擠入排行榜第5名，洪正龍表示，南區的房屋買賣多半都為區域內移居，居住族群可以說是相當在地，交易量一直很穩定，南區與中西區的百貨商圈僅一路之隔，再加上86快速道路開通，吸引不少仰賴高速公路南來北往的消費者購屋於此，當地則以600~800萬的透天厝最受喜愛。

(中時)