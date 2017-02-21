中共政治局會議：繼續實施穩健貨幣政策

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中共中央政治局今天召開會議指出，要穩定和完善宏觀經濟政策，繼續實施積極財政政策和穩健貨幣政策，加強產業、區域、投資、消費、價格、土地、環保等政策配合。

新華社報導，這場由中共總書記習近平主持的會議強調，今年將召開中國共產黨第19次全國代表大會（19大），中共各級黨委和政府要在「以習近平同志為核心的黨中央領導下」，適應把握引領經濟發展新常態。

會議提到，堅持以提高發展品質和效益為中心，堅持宏觀政策要穩、產業政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底（有依託）的政策思路，堅持以推進供給側結構性改革為主線，以迎接中共19大召開。

會議指出，實現今年經濟社會發展目標任務，要穩定和完善宏觀經濟政策，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強產業、區域、投資、消費、價格、土地、環保等政策協調配合。

此外，要深化重要領域和關鍵環節改革，以創新引領實體經濟「提質增效」升級，釋放內需潛力，深入推進「三去一降一補」（去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板）；要推進農業供給側結構性改革，促進農業穩定發展和農民收入持續增加；要積極主動擴大對外開放。

報導指出，會議討論中國大陸國務院擬提請大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議審議的「政府工作報告」稿，審議「關於巡視中央和國家機關全覆蓋情況的專題報告」和「關於推進『兩學一做』學習教育常態化制度化的意見」。1060221

(中央社)