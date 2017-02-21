IKEA自行車台灣開賣 要價1萬9900元

我要評比

IKEA首度開賣自行車，備受市場矚目／圖／IKEA提供

在歐洲備受推薦、去年獲紅點設計獎的IKEA自行車，今年開春即給台灣IKEA粉絲一個大禮，IKEA台灣今宣布即日起推出首部自行車「SLADDA」，要價只要1萬9900元，CP相當高。

台灣居家生活品牌銷售自行車，IKEA並非開先例，日本MUJI在5、6年前即引進MUJI自行車獨家於微風廣場店販銷，但最終收掉，IKEA此次在台開賣自行車是否能刺激新買氣，值得觀察，業界分析，IKEA是全台包括新竹取貨中心在內六家店開賣，相對可擄獲不少歐系自行車愛好者。

IKEA強調，IKEA自行車一如既往的平整包裝自行DIY組裝概念、可自行加購所需配件，讓單車具有更多功能變化，滿足生活中各種需求。

SLADDA自行車與配件也因突破性的設計而榮獲2016紅點設計獎產品設計類別的「最佳設計獎」，為都市人打造在城市生活中更減碳環保的移動模式。

SLADDA自行車在品質上也具有一定的保證，SLADDA車架上有兩層防護塗漆，不易刮傷和鏽蝕，享有25年保固。而SLADDA的皮帶驅動系統亦享有10年保固，方便、好保養的自行車組合，可隨時輕鬆騎乘。

(工商)