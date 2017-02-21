密友憶金正男 偏執恐懼憂性命隨時不保

北韓領導人金正恩長兄金正男的密友表示，金正男生前最後幾年極度偏執，躲避金正恩政權，又對祖國命運感到無能為力，內心滿是掙扎。他並猜測可能是北韓軍頭策動行刺金正男。

金正男的密友和知己薩哈基安（Anthony Sahakian）接受英國「衛報」（Guardian）獨家專訪時談到，金正男曾有望成為北韓政權接班人，但他開放的觀點和性格卻導致後來流亡海外，甚至魂斷異鄉。

過去兩年，金正男數度遊歷日內瓦，他在幾個月前最後一次前往日內瓦時，也拜訪了青少年時期在瑞士著名國際學校讀書時結識的老朋友薩哈基安。

薩哈基安當年只知道這個朋友名叫「李」（Lee）；他後來曉得北韓前領導人金正日2011年過世後，接掌政權的金正恩可能將哥哥金正男視為威脅。

44歲的薩哈基安說：「我們討論了北韓政權、他那同父異母的弟弟，和那裡的情勢。有件事我可以說，那就是他對權力從不感興趣。」

薩哈基安說：「他想離開。他從來沒有渴望治國的野心。他對那裡發生的一切既不接受，也不欣賞，且對北韓政權敬而遠之。」

在薩哈基安的回憶中，兩人話題廣泛，內容反映金正男對弟弟6年執政最坦率的政治見解，和他對自己性命恐不保的恐懼。

薩哈基安說：「他很害怕，這種恐懼並非無所不在，但他表現得極度偏執。他在政治上是舉足輕重的人物。他擔憂，當然，非常擔憂。」

在薩哈基安的印象中，當年唯一曾讓他感覺匪夷所思的一點是，這位北韓朋友當時竟有1輛奢華的賓士600（Mercedes-Benz 600）轎車，「他自己開車，這有些令人吃驚，因為我們那時才15歲」。

深受歐洲文化薰陶的金正男回國時已長大成人，金正男姨媽的回憶錄說，北韓的封閉令他感到窒息。

薩哈基安說，金正男曾告訴他，他不再接受來自北韓的金錢，而是靠著在歐洲的多個企業維持生活。當他造訪日內瓦時，還透過旅遊租屋網站Airbnb尋找住宿。

金正男死後，薩哈基安思考過老友遇害的各種可能原因。他猜測，有個可能是阿諛奉承的軍方將領策劃刺殺金正男，把這當作是獻給領導人金正恩的驚喜大禮。

他說：「我懷疑，或許有人為了取悅最高領導人而做得過火。關於這點，你們應該去問他的弟弟。」（譯者：中央社劉文瑜）1060221

(中央社)