中華4比2贏古巴 壽星蔣智賢敲勝利打點

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在洲際球場與古巴隊熱身賽，今日壽星蔣智賢單場2安打、勝利打點，以4比2擊敗古巴隊。

中華隊前2局六上六下，3局下由陳鏞基敲出本場比賽的首安，蔣智賢4局下也有一壘安打，但都是零星攻勢，前5局分數沒有開張。

古巴隊一開賽靠著3支安打、加上中華隊游擊手陳鏞基失誤，攻下2分，以2比0領先前5局。

中華隊6局上展開攻勢，鄭達鴻安打、林哲瑄保送，胡金龍二壘安打清壘，2比2追平比數；胡金龍靠張正偉飛球推進上三壘，本日壽星蔣智賢敲出高飛犧牲打，送回胡金龍，取得3比2領先。

第8局中華隊添加保險分，蔣智賢、林智勝連續安打，靠林益全的內野滾地球護送，攻下第4分。

中華隊投手群表現漸入佳境，先發投手潘威倫首局失2分、第2局回穩無失分，第2任投手倪福德3局無失分，林晨樺、羅國華、黃勝雄、王鏡銘、陳鴻文先後上場，都無失分。

中華隊今晚與古巴熱身賽後，23日即將赴日本移地訓練，之後轉往南韓，這場比賽是在台灣的最後一場熱身賽。1060221

(中央社)