巴西反貪腐調查近尾聲 墨比爾斯大幅加碼

「新興市場教父」墨比爾斯(Mark Mobius)周一指出，巴西反貪腐調查行動衝擊已接近尾聲，加上政府推動的經改措施，巴西經濟將可迅速復甦，他近來已大幅加碼巴西資產。

墨比爾斯是坦伯頓新興市場投資集團的執行總裁兼經理人，其操盤的資產規模約270億美元。他透露，基於看好巴西政府改革措施帶動經濟成長預期與墨西哥資產價格具投資誘因，他已調高巴西與墨西哥的投資比重，自去年11月以來加碼幅度分達15％與20％。

(工商)