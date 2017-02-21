Fed官員喊3月升息 美元又強了

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隨著美國經濟基本面持續好轉，聯準會(Fed)主席葉倫的2位同事周一同聲表示三月就可能升息，帶動國際美元周二走強，兌一籃子貨幣的美元指數回升至逾1個月高點。

周二歐洲匯市早盤，美元兌歐元大漲0.7％至1.0536美元，兌澳元勁升0.6％至0.7657美元，兌日圓亦大漲0.5％至113.69日圓，美元指數勁揚0.6％，來到101.52，創1個多月新高。

(工商)