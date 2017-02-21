陸人均奶類消費 不到世界平均1/3

我要評比

民間數據顯示，中國大陸2016年人均奶類消費不到世界平均水準的1/3，人均飲奶量不到印度一半。專家認為，這並非中國大陸民眾「喝不起」，而是尚未意識喝牛奶的重要性。

中新社報導，中國奶業協會名譽會長劉成果今天在「中國小康牛奶行動」啟動儀式上公布，2016年，中國大陸人均奶類消費折合生鮮乳只有36.3公斤，不到世界平均1/3，也不及亞洲平均1/2。

中國大陸民眾飲奶量為何這麼低？劉成果說，同為開發中國家的印度每年人均飲奶超過100公斤，所以關鍵問題不是「喝不起」，而是中國大陸民眾仍未認識到喝牛奶的重要性。

專家指出，牛奶是優質蛋白的良好提供來源，而中國大陸民眾鈣質攝取量偏低。每天若能平均飲用300毫升牛奶，就能達到人體所需鈣質攝取量的1/3。

中國大陸1988年發布「中國居民膳食指南」開始倡導人民飲用牛奶，經過近30年努力，數據卻顯示，當地民眾飲奶量沒有顯著提升。

中國營養學會理事長楊月欣表示，中國大陸人均每日飲奶量從1988年的不到10毫升提升至目前的40毫升，但仍遠低於中國大陸營養學界推薦的日飲奶量300毫升，澳洲和歐洲的標準則都超過500毫升。

中國大陸農業部副部長于康震說，乳品消費是衡量人民生活水準的重要指標之一，但中國大陸人均乳品消費仍遠低於世界和亞洲水準，貧困地區民眾還很少或無法喝到牛奶。必須多管齊下大力發展乳業，使更多人多喝奶。1060221

(中央社)