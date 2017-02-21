WSBL》為了她 台元老將蔡佩真不退了

台元禁區老將蔡佩真。(林宋以情攝)

WSBL開朝元老之一，台元禁區老將蔡佩真原定今年球季打完就要退休，但捨不得因傷整季報銷的隊友張歆可，為了與「Coco」再聯手，加上10月還有全運會要拚，蔡佩真決定明年再多打一年，她也不把話說死，「再多打幾年也說不定。」

國內女籃少數超過180公分長人，187公分的蔡佩真過去是中華女籃禁區班底，不過國際賽征戰也讓她滿身傷，除了膝蓋、髖關節還有手肘傷勢，讓她近2年都因傷缺席國家隊，去年球季結束一度有退役念頭。

「其實我很怕老了要坐輪椅」，蔡佩真誇張打趣到。不過說歸說，蔡佩真不僅沒把傷勢當藉口，拚戰第12個賽季，今年還多了些進攻欲望，場均籃板、得分都上雙12.9分、12.7籃板，頗有「回春」氣勢。

蔡佩真笑說，自己以前都想伴綠葉，「我不是那種一上場就能馬上有貢獻的球員，也需要熱機一段時間，需要從苦工作做起，但今年球隊傷兵多，進攻點有限，我有自覺必須跳出來。」

台元傷兵還包括球隊主控張歆可，因膝傷整季報銷，不過原定今年打完要退休的蔡佩真，也隨之更改高掛戰袍時間，也讓球迷多了些時間再欣賞這位國家隊禁區大將英姿。

(中時電子報)