新北市的板新、林口、桃園市、新竹3月1日起實施第一階段限水

限水下月將啟動！經濟部水利署今（21）日召開旱災緊急應變工作小組會議檢討後宣布，因應水情變化，包括新北市的板新、林口、桃園市，及新竹地區，3月1日起，實施自來水第一階段限水措施；亦即，上述地區在離峰及特定時段（含夜間）將減壓供水，恐影響地勢較高或管線末端的用水戶。

但對於大多數備有水塔的用戶，其用水影響不大，若位於管線末端或地勢較高地區的民眾，水利署則建議適度儲水備用。

同時，會中也停止行政機關及國營事業使用自來水，用於噴水池、澆灌、沖洗外牆，及水溝等非急需或非必要用水，並將水情燈號，由原代表「水情稍緊」的綠燈，改轉換為第一階段限水的「黃燈」。

至於政府機關帶頭節水，針對澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水的水源，水利署副署長王藝峰表示，該署已協調當地縣市政府開放污水處理廠，提供放流水載運，可做為次級用水使用。

水利署目前持續採取包括水庫放水總量管制、跨區域供水調度、農業節水灌溉、視天候條件施作人工增雨作業，及盡量蓄存水庫水量等多項應變措施。

王藝峰說，因應春耕用水較為吃緊地區，該署已協調農委會於桃園、石門、新竹、苗栗水利會全灌區，及台中水利會大安溪下灌區（山腳、苑裡及日南工作站範圍），開放農民得於今年放寬申報兩期稻作休耕補貼，並延長休耕申報期限至3月15日，以減低農業用水需求。

另包括苗栗、台中、嘉義及台南地區，自2月23日起，水情燈號轉為的綠燈。至於高雄地區維持綠燈，其餘地區則維持代表「水情正常」的藍燈。

王藝峰強調，去年12月迄今降雨日數偏少，降雨情形不如預期，各地區水庫蓄水逐漸下降，加上時值春耕期，農業用水陸續展開，使供水情勢轉趨吃緊。

為提前因應水情變化，水利署今日邀集中央氣象局、農委會、農田水利會、台灣自來水公司等供水用水單位，及地方政府，召開旱災緊急應變工作小組會議，共同研商水情及相關因應措施。會中決議因應水情變化，才做出上述地區第一階段限水措施，後續將視氣象預報提前滾動式檢討，再討論相關因應策略。

(工商)