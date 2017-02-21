府城登高公益賽4／23登場 林義傑代言力挺

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第三屆「登高府城‧為愛出發」公益千人登高賽啟動儀式，由台南市政府觀光旅遊局王局長、登高代言人林義傑先生、香格里拉台南遠東國際大飯店伍副總、行銷業務部雷總監、成大醫院莊主任、台南家扶中心代表及企業各界贊助廠商攜手完成。(曹婷婷攝)

第3屆「登高府城‧為愛出發」公益登高賽，將於4月23日登場，邀請國際知名超馬悍將暨極地探險家林義傑代言力挺，林義傑說，很開心站台力挺，「希望藉此喚起社會對弱勢家庭與兒童的關懷，讓你我攀登的每一個階梯，都有意義。」

以公益為活動主軸的「登高府城‧為愛出發」，每年吸引上千名國內外好手角逐桂冠，垂直攀登40層樓攻頂府城至高顛峰。

台南市觀光旅遊局局長王時思、成大醫院莊佳璋主任、台南家扶中心代表與熱情贊助企業，今天於香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦賽前記者會，鼓勵選手挑戰自我極限，並透過運動熱血傳愛，為社會注入正面影響力。

活動分為個人男子組、個人女子組及團體組，即日起至3月15日開放線上報名，額滿截止，報名所得，扣除支出後將全數捐贈予台南家扶中心。

王時思說，香格里拉台南遠東國際大飯店不僅提供高規格的服務，也致力於關心社會公益，為台南在地的驕傲，更是業界的楷模，期盼一起攜手行銷府城，讓旅客以不同角度賞遊台南。

飯店行銷業務部總監雷穎杰說，很榮幸登高活動能成為台南在地經典賽事，飯店長期致力落實企業社會責任，扣除活動支出成本後，過去2屆活動累計捐款達76萬745元予台南家扶中心，預計今年累積捐款金額可望破百萬元。

賽事代言人林義傑曾挑戰南極冰原、亞馬遜叢林等極限賽事，為世界四大極地超級馬拉松巡迴賽總冠軍，還曾徒步完成人類首次橫渡撒哈拉沙漠的壯舉。林義傑說，對於遠東集團這般的大型企業能以此形式回饋社會十分感動，並鼓勵民眾踴躍報名，不僅挑戰自我，更為社會注入正面力量。

比賽當天，參賽選手將由飯店地下2樓出發，挑戰台南最高樓，堅持攀登40層樓抵達終點者，即可於完賽時刻將整個府城做為自己勝利照的背景。

參賽報名費男女個人組每位600元、團體組每組10位共6000元(郵資另計)；活動開放15歲以上民眾網路報名，3月15日前額滿截止。參賽可獲由世足賽冠軍隊伍球衣同款機能布特製活動T-shirt、運動水壺、紀念巾及點心，完賽者可獲紀念獎牌及完賽證明。獎項包含每組前3名贏家獎盃與榮譽獎勵，最大獎可享價值超過10萬元的50坪總統套房住宿券及遠東Cafe豐盛自助餐券等好禮。

(中時)