川普移民禁令擴至中國？傳陸客入境需提供微信

美國總統川普政府正採取的針對伊斯蘭教國家的「限制入境」行動，但近日，美國入境檢驗將擴至facebook、twitter、微信等社交網站的消息，在華人群體擴散。有律師建議，為免麻煩，中國遊客進入美國前先移除微信。

香港媒體引述美國政客新聞網（Politico）報導 ，川普政府正計劃擴大對入境遊客的審查，前往美國旅遊的中國遊客，未來將需要提供其網路上社交媒體的身分資料，入境要填報微信、twitter和facebook資料。

美國海關及邊境保衛局（CBP）的官員表示，正計劃要求由中國入境的商務和旅遊人士，在網上填寫其社交媒體如twitter和facebook等的身分資料。

(工商)